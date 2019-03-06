إصابات واعتقال العشرات باعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية

2019/03/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال مراسلنا: “أصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز في رأسه وأدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف على الدماغ خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل”.

وكانت مواجهات اندلعت في المكان بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، خلال تصيدهم لاتحامات الجيش.

وفي السياق ذاته، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينياً من مناطق مُختلفة في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “اقتحم الجيش عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، واعتقل مطلوبين، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية ضد الجيش”.

من جهة أخرى، أبلغ جيش الاحتلال عائلة الأسير عرفات أرفاعية، منفذ عملية قتل المستوطنية “أوري انسبيكر” بهدم منزل العائلة قريباً.

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