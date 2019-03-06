وزير الصحة يزور مستشفى الواسطي للإطلاع على الواقع الخدمي والصحي فيها

2019/03/06 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان اليوم الاربعاء، مستشفى الواسطي التعليمي برفقة مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي للوقوف على

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