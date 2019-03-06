عراق برس* تنشر مقررات مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة

2019/03/06 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 6 آذار / مارس: عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.وصوت المجلس على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير.

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

كما صوت مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

و ناقش المجلس واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها ، واستضاف رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات ،

وأقر مجلس الوزراء محضر اجتماع نقل ملكية الطائرات الكندية ( CRJ ) ، الى جانب اقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة بجلسته العاشرة ، والموافقة على ايجار مبنى السفارة الفرنسية .

وصوت المجلس على الاقتراض الخارجي والمنح وآلياته .





وبحث مجلس الوزراء سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي .



انتهى اح

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