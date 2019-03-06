2019/03/06 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/بالوثيقة ..أمانة مجلس الوزراء توضح ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات

06/03/2019 10:50:00 AM |

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واع/بغداد /ب.ش

أوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات لموظفي الوزارات.

وحصلت (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )على وثيقة صادرة من الامانة العامة معنونة الى المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى وكافة الوزارات، والمحافظات ومجالسها، نصت على اشتراط “عدم ممانعة دائرة الموظف، ويمنع تعيين اي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز، وتحسب الاجازة لاغراض التقاعد، شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية الكاملة".

وتابعت: أن "تخصيصات المخصصات تنزل للموظف المتمتع باجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها من وحدة الاتفاق او الشركات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة".

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