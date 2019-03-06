إليكي.. السلوك الغذائي الأمثل لطفلك

2019/03/06 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يهتم عدد كبير من الناس في كثير من الأحيان لمسألة التغذية السليمة لأبنائهم، فالتغذية السليمة في حياة الإنسان في صغره من أهم الأمور التي تؤثر على تغذية الأطفال بشكل عام.

ويجب على الأطفال من عمر الخامسة حتى الثانية عشرة أن يحصلوا على جميع العناصر الغذائية التي تساعد على تكوين ونمو عظامهم وعضلاتهم وبنيتهم الجسدية بشكل عام.

وتقول خبيرة التغذية لميس مراد خلال لقائها في برنامج يوم جديد، إن الأهل أن ينتبهوا جيدا لسلوكيات أطفالهم الغذائية، وأن يجنبوهم تناول مأكولات قد تتسبب في إصابتهم بالبدانة أو أي أمراض أخرى على المدى البعيد.



فما هو السلوك الغذائي الأمثل للأطفال.

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