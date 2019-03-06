الحشد الشعبي يجري عملية مسح شرق الانبار: رفع مخلفات “داعش”

2019/03/06 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..رفعت مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 27 بالحشد الشعبي، الاربعاء، 20 برميلا متفجرا و16 عبوة ناسفة و10 مساطر متفجرة وعشرات المخلفات الحربية في قاطع عمليات شرق الأنبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقى /الانصار/ نسخة منه أن “اللواء 27 بالحشد الشعبي نفذ، اليوم، عمليات مسح وتطهير ميداني في قاطع عمليات شرق الانبار”.واضاف البيان […]

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