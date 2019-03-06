2019/03/06 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكدت شركة “ابن ماجد” العامة، وهي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة، الاربعاء، الاستمرار في مشروعها الاستراتيجي لانشاء 8 خزانات للنفط الخام في مستودع الفاو النفطي، والكشف عن مدى الحاجة الى الصيانة او التبديل او انشاء جسور جديدة.وقال مدير عام الشركة حيدر طاهر في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة “جديدة” لصيانة وتبديل الجسور في البصرة NAS | موقع ناس الرسمي.

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