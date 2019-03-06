2019/03/06 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تفاصيل احباطها محاولتي لتهريب سعات الإنترنت في نينوى، مبينة ضبط أبراج تتمُّ عبرها عمليات التهريب.وذكر اعلام الهيئة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (6 اذار 2019)، أن “فريقاً من مديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لتهريب سعات الإنترنيت في المحافظة، التي تبثُّ بصورةٍ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: احباط محاولتي لتهريب سعات الإنترنت في نينوى NAS | موقع ناس الرسمي.

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