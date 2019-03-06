مجلس نينوى: مصير العاكوب بيد البرلمان والحكومة

2019/03/06 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد مجلس محافظة نينوى، الاربعاء، عدم امتلاكه أي صلاحية بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية في الموصل، مشيرا الى ان البرلمان والحكومة هما من يقرران بقاء المحافظ نوفل العاكوب من عدمه كما جرى في احداث كركوك.وقال عضو المجلس حسام العبار في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تقريري لجنة تقصي الحقائق النيابية وكذلك تقصي الاوضاع الحكومية […]

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