2019/03/06 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل احباطها محاولتي لتهريب سعات الإنترنت في نينوى، مبينة ضبط أبراج تتمُّ عبرها عمليات التهريب.

وذكر بيان للنزاهة تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى أن فريقاً من مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيأة تمكَّن بالتنسيق مع هيأة الإعلام والاتصالات في المنطقة الشماليَّة ومديريَّة اتصالات نينوى وجهاز الأمن الوطني، بعد الانتقال إلى سدِّ الموصل وناحية بعشيقة، تمكَّن من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لتهريب سعات الإنترنيت في المحافظة، التي تبثُّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.

وأوضحت أن “العمليَّتين، أسفرتا عن ضبط معداتٍ وأجهزة استقبالٍ وبثٍّ، وقطع خطوط التهريب، فضلاً عن التحرُّز على الأبراج وأجهزة تراسلٍ ومعداتٍ وأدواتٍ كانت تُستَخدَمُ في عمليَّات التهريب التي كانت تتسبَّب بهدر مبالغ كبيرةٍ من المال العامِّ، مُبيِّنةً أن عمليَّات التهريب تُكلِّفُ الدولة مبالغ ماليةً كبيرةً، فضلاً عمَّا تُحدِثُهُ من سوء الخدمة المُقدَّمة للمواطن وتهرب من المراقبة الحكوميَّة للسعات المهربة”.

وأضاف “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها خلال العمليَّتين، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.

يُذكَرُ أنَّ “هيأة النزاهة أعلنت في الخامس من الشهر الماضي عن تمكُّنها من ضبط عمليات تهريب لسعات إنترنت في كركوك بقرابة مليون دولارٍ شهرياً.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: تكشف تهريب سعات الإنترنت في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: تكشف تهريب سعات الإنترنت في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).