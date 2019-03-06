2019/03/06 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع مؤشر "نيكي" من أعلى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع الين، ووسط مخاوف تجارية.





وفي نهاية تعاملات اليوم هبط مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.6% إلى 21596.8 نقطة، متراجعاً بذلك من أعلى مستوى في 3 أشهر المُسجل خلال جلسة أمس.





كما انخفض مؤشر "توبكس" بنسبة 0.3% عند 1615.3 نقطة.





وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الين أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 111.81 ين.





وعلى الجانب الآخر وفرت أسهم شركات المعدات الدفاعية بعض التوازن في السوق، حيث سجلت ارتفاعاً بعد تقارير صحفية أفادت بأن كوريا الشمالية استعادت جزءاً من موقع إطلاق صواريخ كانت قد بدأت بتفكيكه في وقت سابق.





وصعد سهم شركة تصنيع المعدات الدفاعية "إيشكاوا سيسكوشو" بنحو 6%، وفيما سجل سهم مصنع أسلحة نارية "هوا ماشينري" صعوداً بنسبة 5.4%.





وفي سياق منفصل، هناك حالة من الغموض تجاه العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فبعد تقارير صحفية أفادت في مطلع الأسبوع الجاري أن أكبر اقتصادين في العالم يقتربان من إحراز صفقة تجارية، صرح وزير الخارجية الأمريكي أمس، بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل بصفقة تجارية ليست مثالية بين بلاده والصين.





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