2019/03/06 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نفت الإدارة المحلية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء مكتب جوازات القضاء.





شبكة اخبار الناصرية:نفت الإدارة المحلية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء مكتب جوازات القضاء.وذكر القائممقام محمد جهاد لشبكة اخبار الناصرية، ان الأنباء التي تحدثت عن إلغاء مكتب جوازات الشطرة ونقله إلى قضاء الرفاعي غير صحيحة وعارية عن الصحة "، لافتا إلى أن" وزارة الداخلية وعدت إدارة القضاء بإصدار أمر موعد الافتتاح الأسبوع الحالي ".

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشطرة تنفي إلغاء مكتب جوازاتها وتؤكد افتتاحه قريبا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشطرة تنفي إلغاء مكتب جوازاتها وتؤكد افتتاحه قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).