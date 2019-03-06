متحف الناصرية يفتح ابوابه مجانا لذوي الشهداء

2019/03/06 | 11:10

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت ادارة متحف الناصرية الحضاري اليوم عن فتح ابواب المتحف مجانا امام ذوي الشهداء في المحافظة .





‎شبكة اخبار الناصرية:اعلنت ادارة متحف الناصرية الحضاري اليوم عن فتح ابواب المتحف مجانا امام ذوي الشهداء في المحافظة .وقال مدير المتحف عامر عبد الرزاق لشبكة اخبار الناصرية ، ان ذوي الشهداء من القوات الامنية والحشد الشعبي سيكون بمقدورهم دخول المتحف بالمجان وبدون تذاكر دخول ، اكراما للشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الوطن .واضاف ان ادارة المتحف سمحت كذلك بادخال الهواتف الخلوية وكاميرات التصوير لجميع الزوار الراغبين بتوثيق موجودات المتحف .

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