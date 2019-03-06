النجباء على قائمة الارهاب

2019/03/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على حركة "النجباء"، التي تضم نحو 10 آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في ايلول الماضي، قانوناً يستهدف إيران والجماعات المساندة لها في المنطقة، فيما قدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك، تشريعا مماثلا في كانون الثاني 2019.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2008 عقوبات على رئيسها الكعبي وهو رجل دين عراقي، متهمة إياه بتهديد أمن العراق واستقراره.

الجدير بالذكر ان الحركة تنشط في العراق وسوريا، في وقت تتنامى فيه مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة، وتتهمها بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

تحرير: سارة رعد

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