2019/03/06 | 12:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..
نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية، عدداً من العمليات العسكرية المتفرقة في جبهات عسير وجيزان ونجران.
ففي جبهة عسير، أطلقت صاروخية الجيش واللجان صاروخين اثنين من نوع “زلزال-1” على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.
وفي جبهة جيزان، سيطر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوف […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ “زلزال-1”..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ “زلزال-1”.. استهداف تجمعات للمرتزقة في العمق السعودي) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية، عدداً من العمليات العسكرية المتفرقة في جبهات عسير وجيزان ونجران.
ففي جبهة عسير، أطلقت صاروخية الجيش واللجان صاروخين اثنين من نوع “زلزال-1” على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.
وفي جبهة جيزان، سيطر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوف […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ “زلزال-1”..
استهداف تجمعات للمرتزقة في العمق السعودي alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ “زلزال-1”.. استهداف تجمعات للمرتزقة في العمق السعودي) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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