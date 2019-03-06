2019/03/06 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية، عدداً من العمليات العسكرية المتفرقة في جبهات عسير وجيزان ونجران.ففي جبهة عسير، أطلقت صاروخية الجيش واللجان صاروخين اثنين من نوع “زلزال-1” على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.وفي جبهة جيزان، سيطر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ “زلزال-1”..



استهداف تجمعات للمرتزقة في العمق السعودي alansaar.

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