روحاني ينهي أحلام أمريكا: لن نتفاوض

2019/03/06 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، ان امريكا لم تحقق أي نجاح في مؤتمر وارسو المعادي لإيران.وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس الايراني أشار في كلمة له امام أهالي محافظة جيلان شمال البلاد الى ان ايران اليوم تمر بظروف حساسة ومهمة، قائلا، ان الشعب الايراني العظيم حقق انتصارات عظيمة منذ بداية […]

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