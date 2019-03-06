مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب يمنح استثناءات لكبار السن والمرضى

2019/03/06 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب طارق المندلاوي اليوم الاربعاء، عدد من الاستثناءات لكبار السن والمرضى والذين لديهم أكثر من شهيد لذوي الشهداء والمصابين

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