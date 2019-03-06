دي يونج يكشف سر التفوق على الريال

2019/03/06 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس، عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب حامل لقب البطولة، ريال مدريد. وقال دي

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