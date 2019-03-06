أمطار رعدية وتصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين في هذه المناطق

2019/03/06 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان لها تلقته "الغدير"، ان "الطقس سيكون ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى صحوا يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئي، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط خلال النهار في أقسامها الغربية مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة احيانا مع حدوث عواصف رعدية احيانااخرى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم".واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها تكون رعدية احيانا"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم".انتهى...س ح

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