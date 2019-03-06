السفير الباكستاني يعود إلى الهند

2019/03/06 | 12:06

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاربعاء، عن عودة سفيرها سهيل محمود إلى الهند عقب انتهاء المشاورات في إسلام آباد، مؤكدة أنه جرى إبلاغ القائم بأعمال السفير الهندي في البلاد بذلك.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان عودة السفير عقب انتهاء المشاورات في منتصف الشهر الحالي، مشيرة الى "التزام باكستان بمواصلة الاتصالات الأسبوعية على مستوى إدارات العمليات القتالية".انتهى...س ح

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