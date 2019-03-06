2019/03/06 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي: داعش ما زال موجوداً في المجتمع..



والعراق يستطيع دعم 4 دول عربية NAS | موقع ناس الرسمي.

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