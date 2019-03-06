2019/03/06 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 5 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية.وذكرت الوزارة، اليوم (6 اذار 2019)، أن “روسيا رصدت ذلك في محافظات اللاذقية (3) وإدلب (2)، في حين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا ترصد 5 خروقات للهدنة في سوريا خلال الـ 24 NAS | موقع ناس الرسمي.

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