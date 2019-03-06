2019/03/06 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن كوريا الشمالية تنفذ عملية استرجاع الخدمات داخل موقع إطلاق صواريخ طويلة المدى، والذي كانت قررت تدميره في العام الماضي كجزء من خطوات نزع السلاح النووي من شبه الجزير المنعزلة.





وذكرت جريدة "جونجإنج للبو" من كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن خدمة التجسس الخاصة بالدولة منحت ما يشبه تقييم بشأن موقع إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية للمشرعين في إفادة إعلامية خاصة أمس الثلاثاء.





كما أعلن "38 نورث" وهو موقع آخر متخصص في الدراسات بشأن كوريا الشمالية في الولايات المتحدة أن الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية التجارية تشير إلى وجود جهود لإعادة بناء بعض المباني في الموقع الخاص بإطلاق الصواريخ في الفترة ما بين 16 فبراير وحتى 2 مارس.





وفيما أصدر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية تقرير يشير فيه إلى صور ملتقطة بالأقمار الصناعية تضمنت أن كوريا الشمالية تتابع عملية إعادة البناء السريع في الموقع.





وكان الفشل من نصيب القمة التي انعقدت بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في الأسبوع الماضي، نتيجة رفض الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: كوريا الشمالية تعيد بناء موقع إطلاق صواريخ طويلة المدى) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: كوريا الشمالية تعيد بناء موقع إطلاق صواريخ طويلة المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).