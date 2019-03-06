وفد ملتقى النبأ للحوار يشارك في ملتقى السليمانية الدولي

2019/03/06 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال ملتقى السليمانية الدولي تحت عنوان (دولة العراق والدول المجاورة نحو نظام اقليمي جديد)، في دورته السادسة في اقليم كوردستان، بتنظيم من الجامعة الأميركية وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورؤساء دول الجوار وشخصيات.وقال عضو ومستشار ملتقى النبأ للحوار الدكتور واثق الهاشمي تأتي مشاركتنا من أجل بحث مواضيع مهمة تخص اقليم كردستان اضافة الى السياسة الخارجية ومستقبل الطاقة والامن في العراق ومن اجل عقد لقاءات مهمة مع المسؤولين العراقيين لبحث سبل التعاون بين مراكز الدراسات والمنظمات.اضافة الى مئات الشخصيات وللملتقى اهمية كبيرة من قبل الشخصيات والاحزاب العراقية اضافة الى الشخصيات والمنظمات الدولية، حيث يشارك فيه قيادات سياسية واقتصادية من العراق وخارجه.

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