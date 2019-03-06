إنزال مظلي في صحراء الرطبة غرب الانبار

2019/03/06 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذت قوة أمنية خاصة، إنزالاً جوياً بالمظلات في صحراء قضاء الرطبة غرب محافظة الانبار.

وذكر مصدر أمني,ان “قوة من قيادة شرطة محافظة الانبار/الفوج التكتيكي، نفذ واجب إنزال مظلي مع الفرقه الاولى للجيش العراقي في صحراء الرطبة”.وأضاف ان القوة المشتركة “دمرت عجلتين ومضافات لداعش وألقت القبض على مطلوبين أثنين”.





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