الانواء الجوية:أمطار رعدية وتصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين

2019/03/06 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد البلاد تساقط امطار رعدية مع تصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “الطقس سيكون ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى صحوا يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئي، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط خلال النهار في أقسامها الغربية مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة احيانا مع حدوث عواصف رعدية احيانااخرى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم”.واضافت الهيئة ان “الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها تكون رعدية احيانا”، مشيرة الى ان “الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم”.

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