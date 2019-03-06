مفتش عام الصناعة: السجن 7 سنوات بحق المدير السابق لشركة الاسناد الهندسي

2019/03/06 | 12:20

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(المستقلة) … أعلن مفتش عام وزارة الصناعة عدنان كريم سلمان، عن صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المدير السابق للشركة العامة للاسناد الهندسي، مبيناً أن القرارات تضمنت أيضاً إصدار أمر قبض بحق المتهم ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال سلمان في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الأربعاء ، إنه “تم صدور أحكام قضائية غيابية بحق المدير العام وكالة السابق للشركة العامة للاسناد الهندسي بناء على التحقيقات التي أجراها المكتب بدعم من وزير الصناعة والمعادن في مكافحة الفساد ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام”.

وأضاف سلمان، أنه “تم إدانة المومأ إليه من قبل محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد الرصافة الاتحادية والحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات استناداً لاحكام المادة (340) من قانون العقوبات لقيامه بالاضرار عمداً بمصالح الشركة”.

وتابع، أنه “تم إدانته أيضاً من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة سنتين أستناداً إلى احكام المادة (341) من قانون العقوبات لمخالفته واجباته الوظيفية وإهماله واحداثه ضرر بالمال العام عن المخالفات الحاصلة في بيع السكراب العائد للشركة العامة للاسناد الهندسي”.

وأشار سلمان، إلى أن “القرارات تضمنت أيضاً إصدار أمر قبض بحق المتهم ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة مع إعطاء الحق للشركة العامة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها”.

وكانت توصيات لجنة التضمين المركزية التي شكلتها وزارة الصناعة قد غرمت في 2017 مدير عام الشركة العامة للاسناد الهندسي والشركة العامة للصناعات الفولاذية (شركة الصمود العامة سابقا) مبلغا وقدره 21 مليار و 645 مليون دينار عن قيمة ألاضرار الناجمة عن فقدان سكراب حديد بكمية 77398 طن في موقع تل الطاسة في الطارمية .

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