برهم صالح : قضية الفساد لا تُعالج بالشعارات وانما بالإجراءات العملية

2019/03/06 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن القضاء على “الإرهاب” لا يتم عبر الوسائل العسكرية فقط، وفيما توقع استكمال الكابينة الوزارية خلال أسبوع أو أسبوعين، فيما بين أن قضية الفساد لا تُعالج بـ”الشعارات”.

وقال صالح في كلمة له خلال “ملتقى السليمانية الدولي”، إن “القضاء على الإرهاب لا يتم عبر الوسائل العسكرية فقط، ونحتاج إلى التعاون الدولي والإقليمي”.

من جانب آخر، توقع رئيس الجمهورية، “استكمال التشكيلة الحكومية خلال أسبوع أو أسبوعين”.

وبشأن مكافحة الفساد، أشار صالح إلى أن “قضية الفساد لا تُعالج بالشعارات وانما بالإجراءات العملية”.

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