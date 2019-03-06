انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في ديالى

2019/03/06 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس قضاء المقدادية، علي التميمي، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش شمال المقدادية.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن” قوات أمنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي وطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية من عدة محاور لتعقب خلايا داعش في بساتين قرى شمال المقدادية”.

واضاف التميمي، أن” العملية تأتي ضمن استراتيجية الاجهزة الامنية في انهاء خطر الخلايا النائمة وتأمين المناطق”.





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