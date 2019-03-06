دولة أكثر من 8 مليون شخص فيها لا يستخدمون

2019/03/06 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت تقارير صحفية تحذيرا شديدا من أن النظام النقدي في دولة أوروبية على وشك الانهيار، خاصة بعدما تنامى عدد من لا يستخدمون "النقود" على الإطلاق.

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