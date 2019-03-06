وزير الخارجية الامريكية يبدأ زيارة للمنطقة الاسبوع المقبل

2019/03/06 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاربعاء، أنه سيقوم بجولة جديدة في الشرق الاوسط تشمل لبنان والكويت والكيان الصهيوني .ونقلت صحيفة ذي ناشيونال في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بومبيو قوله “ساقوم بزيارة الى بيروت والكويت و(اسرائيل)”.واضافت الصحيفة أن ” الوقت المحدد لزيارة بيروت لم يحدد بعد وستكون هذه أول […]

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