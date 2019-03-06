وزارة العمل تعلن وضع خطة لتمديد التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر

2019/03/06 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن وضع خطة لتمديد التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ دورات تدريبية لفئة الباحثين عن العمل.

وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، إنه “تم الاتفاق على وضع خطة لتمديد التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ دورات تدريبية لفئة الباحثين عن العمل”، مبيناً ان ” دائرة العمل والتدريب المهني مستعدة لمد جسور التعاون من اجل المضي بتنفيذ هكذا مشاريع لتوفير ايدٍ عاملة ماهرة من خلال التدريب”.

واضاف البيان، ان “الدائرة تسعى من خلال هذا التعاون لتدريب المستفيدين في المحافظات الاكثر فقرا وتضررا من العمليات الارهابية والعسكرية على مهن تخدم الفئات المجتمعية الموجودة هناك”.

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