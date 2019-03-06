عبير صبري تكشف تفاصيل «هوجان» و«زنزانة 7»

2019/03/06 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقت كاميرا برنامج «يوم جديد» خلال التغطية الخاصة بالدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بالفنانة المصرية عبير صبري للحديث عن فعاليات المهرجان.

وقالت الفنانة عبير صبري، خلال مقابلة تلفزيونية مع مراسلنا من شرم الشيخ، إن فكرة المهرجان وتسليط الضوء على السينما الآسيوية تعد فكرة رائعة من المخرج الكبير مجدي أحمد علي، مؤكدة أنه أصبح من المهم الآن للجمهورالعربي والمصري الاطلاع على ثقافة جديدة وذلك للانفتاح على ثقافات من بلدان مختلفة.

وكشفت صبري، أن تشارك كعضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة في المهرجان للمرة الثالثة في مشوارها السينمائي، كما أنها مهمة ليست سهلة خاصة وأنها تحتاج إلى التركيز في مشاهدة الأفلام لتقييمها جيدا.

وكشفت صبري في نصريحات خاصة لـ«الغد» أنها تعمل الآن على تصوير مسلسل هوجان مع الفنان محمد عادل إمام، ومن إخراج شيرين عادل وذلك في ماراثون دراما رمضان، كما تستكمل تصوير فيلم «زنزانة7».

وانطلقت السبت الماضي فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون، ويستمر المهرجان على مدار 7 أيام بداية من 2 حتى 8 مارس الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وآسيا ورئاسة المخرج مجدي أحمد علي.

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