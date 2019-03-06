القومي الإسلامي: حزب الله مفخرة للأمة

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أدان المؤتمر القومي الإسلامي قرار الحكومة البريطانية إدراج حزب الله على “لائحة المنظمات الإرهابية” مستنكرا كذلك موقف النظام السعودي المرحب بالقرار “ما يشكل خدمة مقيتة للكيان الصهيوني وتخليا كاملا عن ثوابت الأمة وعن مقدساتها”.وقال المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني في بيان له إن “الحكومة البريطانية تأبى إلا أن تكون حصان طروادة […]

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