لبنان: السجن لاثنين من مجرمي جبهة النصرة

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية، بسجن اثنين من مجرمي تنظيم جبهة النصرة.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المحكمة قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الارهابي (سعود فضة) الذي يحمل الجنسية السورية بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومساعدته في عمليات شهدتها بلدة عرسال شمال شرق لبنان.كما قضت المحكمة بإنزال عقوبة […]

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