في كربلاء.. الاجهزة الامنية والكوادر الطبية يداً واحدة لبناء عراق جديد

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم قسم الشؤون الداخلية والامن في كربلاء المقدسة اليوم الاربعاء، مؤتمراً حول ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية داخل احدى قاعات مدينة الامام الحسين (ع) الطيبة

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