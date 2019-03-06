رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يصل طهران

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني".

واضاف البيان، ان" الحلبوسي سيلتقي بنظيره علي لاريجاني، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، وعددٍ من المسؤولين الإيرانيين".انتهى..م.ر

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