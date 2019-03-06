الصناعة والمعادن: يمكننا الاستغناء عن المنتجات المستوردة

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرة المعارض في وزارة الصناعة والمعادن هناء حسين، في بيان تلقته "الغدير"، ان "معرض وزارة الصناعة والمعادن (صنع في العراق) المستمرة اعماله على ارض معرض بغداد الدولي، فرصة ذهبية امام المؤسسات الرسمية في الدولة والقطاع الخاص، ليطلعوا على منتجات الصناعة العراقية، وقدرة الوزارة على تغطية السوق العراقي بالمنتجات الوطنية والاستغناء عن المنتجات المستوردة".وبيّنت حسين، ان "مؤسسات الوزارة ومعاملها قادرة على تغطية السوق العراقية بكثير من المنتجات الوطنية التي تضاهي بل وتتفوق على المنتجات الاجنبية المستوردة"، مبينة، ان "المنتجات العراقية تتناسب مع حاجة هذا السوق والمتوافقة تماما مع التقييس والسيطرة النوعية".واضافت، ان "الغاية من هذا المعرض، هو لاثبات علو كعب الصناعة العراقية، والتي تحمل الطموح بايصال العراق الى مرحلة يستغني بها عن الكثير من المنتجات الاجنبية واستبدالها بالمنتجات الوطنية بمختلف القطاعات".وتابعت، ان "الاعتماد على المصانع والمنتجات العراقية الفاخرة مهمة وطنية، ستساهم بتقدم البلد، وستوجد مصادر اخرى لرفد ميزانية البلد غير المصدر الرئيس ، النفط، فضلا عن انها ستوفر ايدي عاملة وستساعد على القضاء على البطالة".ودعت حسين مؤسسات البلد كافة واصحاب الشركات في القطاع الخاص "بزيارة المعرض ومن ثم رسم الخطط المستقبلية بالتنسيق مع كافة الوزارات ، والشروع بالمشروع الوطني (صنع في العراق)".انتهى...س ح

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