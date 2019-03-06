وزير الداخلية التركي : سنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد منظمة ” بي كا كا

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن اعتزامهم القيام بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد منظمة بي كا كا ” حزب العمال الكردستاني ” .وقال صويلو بحسب وكالة ” الاناضول ” اليوم الاربعاء :” ان منظمة “بي كا كا ” تعيش أسوأ أيامها “.واضاف الوزير :” لتركيا الحق في ترقب وتعقب الفعاليات المضادة […]

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