محافظ صلاح الدين يتعهد بالمحاسبة العلنية لاي موظف او مسؤول لا يلتزم بالضوابط الإدارية وساعات الدوام الرسمي

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد محافظ صلاح الدين عمار جبر بالمحاسبة العلنية لاي موظف او مسؤول لا يلتزم بالضوابط الإدارية وساعات الدوام الرسمي .واكد محافظ صلاح الدين خلال ترؤسه مؤتمرا موسعا ضم مدراء الدوائر الحكومية والوحدات الإدارية والاقسام في ديوان المحافظة ب “انه حان وقت طي صفحة النهايات السائبة في تنفيذ الإجراءات الإدارية ضمن مبدا الثواب والعقاب “.[…]

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