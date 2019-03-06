القبض على”أمني” الرمادي في داعش وتصديق اعترافاته شرقي الانبار

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 6 آذار / مارس: اوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، الاربعاء ، ان “محكمة تحقيق شرق الأنبار المختصة بقضايا الارهاب في رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية صدقت اعترافات متهم يشغل منصب ما يسمى بـ”أمني الرمادي” في تنظيم داعش الإرهابي” .

واأردف البيان ، ان “محكمة تحقيق شرق الأنبار صدقت اعترافات إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش بعد القبض عليه من قبل القوات الامنية في محافظة الانبار”مبينا ، ان “المتهم الذي يشغل منصب (أمني الرمادي) اعترف بارتكاب عدة جرائم ارهابية في المحافظة ابرزها الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي”.

واضاف البيان ان “المحكمة دونت اقوال المتهم بالاعتراف واتخذت الاجراءات كافة بحقه وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.



انتهى اح

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