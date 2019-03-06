صالح يتوقع استكمال الكابينة الوزارية قريباً ويؤكد: الفساد لا يُعالج بالشعارات

2019/03/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن القضاء على "الإرهاب" لا يتم عبر الوسائل العسكرية فقط، وفيما توقع استكمال الكابينة الوزارية خلال أسبوع أو أسبوعين، فيما بين أن قضية الفساد لا تُعالج بـ"الشعارات".وقال صالح في كلمة له خلال "ملتقى السليمانية الدولي"وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "القضاء على الإرهاب لا يتم عبر الوسائل العسكرية فقط، ونحتاج إلى التعاون الدولي والإقليمي".

من جانب آخر، توقع رئيس الجمهورية، "استكمال التشكيلة الحكومية خلال أسبوع أو أسبوعين".

وبشأن مكافحة الفساد، أشار صالح إلى أن "قضية الفساد لا تُعالج بالشعارات وانما بالإجراءات العملية".

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