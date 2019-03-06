الموازنة تعطل عقد جلسات مجلس ذي قار

2019/03/06 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مجلس محافظة ذي قار, الاربعاء, تأجيل اجتماعه الى الاسبوع المقبل بسبب عدم وصول موازنة المحافظة, مطالبا وزارة المالية الاسراع بارسال موازنات المحافظات لان تأخيرها سبب في تعطيل اجتماعات اغلب المجالس .وقال عضو المجلس شهيد الغالبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة ذي قار رفع جلسته الاعتيادية الى الاسبوع المقبل”، مبينا أن “سبب […]

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