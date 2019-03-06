2019/03/06 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توعدت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الاربعاء، بأنها ستقاضي أي جهة تنسب لها تصريحات كاذبة، نافيةً وجود ظاهرة ما تسمى بـ”حرب تسريب الوثائق في العراق” التي تروج لها وسائل الاعلام العربية.وقالت جودت، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (6 اذار 2019)، إن “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة عن النصر تعلق على ظاهرة “حرب تسريب الوثائق” NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عن النصر تعلق على ظاهرة “حرب تسريب الوثائق”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عن النصر تعلق على ظاهرة “حرب تسريب الوثائق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).