الحلبوسي يصل الى ايران

2019/03/06 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى ايران تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ” ان الحلبوسي سيلتقي نظيره الايراني علي لاريجاني، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، وعددٍا من المسؤولين الإيرانيين.

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