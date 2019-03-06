اصابة امرأة ورجل في سطو مسلح بمدينة الدواية شمالي ذي قار

2019/03/06 | 12:44

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين نفذوا عملية سطو على احد المنازل بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة.

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين نفذوا عملية سطو على احد المنازل بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" عصابة مسلحة، في قضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار نفذت عملية سطو على احد المنازل وسرقة ثلاثة ملايين دينار مع مخشلات ذهبيه بمبلغ يقدر بمليوني دينار"، لافتا إلى أنه " تم الاعتداء على صاحب المنزل بالضرب بآلة حديدية على راسه وكسر في يده وكسر ضلعين، فضلا عن ضرب زوجة صاحب المنزل مما ادى الى حدوث جرح عميق في راسها".

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