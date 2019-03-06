موظفو التقاعد والضمان الاجتماعي في ذي قار يعتصمون للمطالبة باطلاق مخصصاتهم المالية

2019/03/06 | 12:44

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شبكة اخبار الناصرية:

اعتصم عدد من موظفي دائرة تقاعد والضمان الاجتماعي في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، أمام بوابة دائرتهم احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.





شبكة اخبار الناصرية:اعتصم عدد من موظفي دائرة تقاعد والضمان الاجتماعي في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، أمام بوابة دائرتهم احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.وقال مراسل شبكة أخبار الناصرية، أن" العديد من موظفي دائرة تقاعد والضمان الاجتماعي في ذي قار نظموا اعتصاما لليوم الثاني على التوالي أمام الدائرة للمطالبة بمنحهم مخصصات ال 50% استنادا للمادة 15 من قانون موظفي الدولة، إضافة إلى صرف مخصصات الخطورة المهنية ال 30% استنادا للمادة 13 من القانون ذاته".

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