اليابان تؤكد انقطاع الصلة بين

2019/03/06 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أكد مسئولون يبانيون على أنه لا يوجد حاجة لعقد مباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن العملات وذلك مع رغبة واشنطن في تضمين فقرة بشأن العملة في اتفاقها التجاري مع طوكيو.





وقال ماساتسوجو اشكاوا رئيس العملة المحلية في اليابان في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أمس الثلاثاء إن الصلة ما بين سعر صرف الين والصادرات اليابانية أصبحت مقطوعة مؤخراً.





ومع اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسعر صرف الدولار، فأن واشنطن حصلت على فقرة بشأن العملة في اتفاقها التجاري المعدل مع المكسيك وكندا، وصرحت بأنها تسعى إلى واحد آخر مع الصين في تلك الفترة، ومن وجهة النظر الأمريكية فأن اليابان ستكون الدولة المقبلة في هذا الصدد.





وأضاف المسئول الياباني أن السياسة النقدية التيسيرية في البنك المركزي لا تهدف إلى زيادة الصادرات.





كما شدد الاقتصاديون والمركزي الياباني على أن الصلة بين معدل صرف الين والصادرات المحلية ضعفت بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية.





وفي الأسبوع الماضي صرح وزير الاقتصاد الياباني أنه يريد بدء محادثات مع نظيره الأمريكي في أقرب وقت ممكن، "ولكننا مشغولان في الوقت الراهن".





كما أن الممثل التجاري الأمريكي صرح في الأسبوع الماضي أنه يخطط لزيارة اليابان في الشهر الجاري.





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