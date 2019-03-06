العراق والأردن يبحثان تفعيل الاتفاقية المشتركة وزيادة التبادل التجاري

2019/03/06 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اتفق العراق والأردن، على تفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين وتذليل المعوقات التي تعترض سبل المضي بما تحقق بعد التوقيع عليها رسمياً.





جاء ذلك خلال لقاء محمد هاشم العاني وزير التجارة ونظيره الأردني طارق الحموري الذي يزور بغداد حاليا لتفعيل الاتفاقية التي وقعها العراق والأردن.





وقال الوزير العاني خلال اللقاء، وفقاً لبيان، إن هناك أهمية للتكامل الاقتصادي وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والمضي بالاتفاق المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والبحث عن نوافذ تخدم التعاون المشترك وتسهم في تبادل الخبرات والمعلومات بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الأردني وصولا إلى تحقيق شراكات حقيقية.





وأضاف أن مستوى العلاقات بين العراق والأردن بدأ يأخذ منحى آخر بعد توقيع الاتفاقية التي جاءت تتويجا للحوارات المشتركة بين الجانبين على كل المستويات، فضلا عن الرغبة المتبادلة في تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية وتطوير العلاقات في شتى الميادين الأمر الذي انعكس ايجابا في تحقيق التعاون المشترك".





وأشار العاني إلى أن العراق منفتح على الجميع في ضوء البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير إنتاجه الوطني من خلال قوانين وإجراءات تسهم في دعم الصناعات الوطنية في قطاعات صناعية وزراعية وتجارية وهي خط أحمر لا يمكن السماح لمنتجات أخرى منافستها محلياً.





من جهته عبر طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة الأردني عن رغبة الأردن في تعاون وثيق مع العراق يشمل جميع المجالات.





وأشار الحموري إلى أنه التقى ممثلي قطاعات صناعية عراقية بهدف التطمينات بأن ما تحقق في الاتفاق سيؤثر إيجابا على مستوى التعاون الثنائي ويدعم المنتوج الوطني وسيعمل الأردن على تجاوز كافة العراقيل وتذليل المعوقات ومنع المصانع الأردنية من وضع علامات غير سليمة على بضائع ليست أردنية.





وتابع: "سنحاسب بشدة أي مخالفة تلحق الضرر بالمنتج الوطني العراقي الذي سندعمه ونسنده بقوة وبنفس الجهود في دعم الصناعات الأردنية".





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