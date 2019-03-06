معهد التمويل الدولي يتوقع ضخ

2019/03/06 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يتوقع معهد التمويل الدولي أن المستثمرين من كافة الفئات تقريباً سيصبحوا أكثر تفاؤلاً تجاه الأسواق الناشئة بعد سحب تمويلاتهم منها في العام الماضي.





وكتب جونسون فورتن وطارق خان محللي بمعهد التمويل الدولي بمذكرة في بداية الشهر الجاري نُشرت اليوم الأربعاء، أن هناك أموالاً طائلة ستعود إلى الأسواق النامية نتيجة السياسة النقدية الأقل تشددية داخل بنك الاحتياط الفيدرالي وذوبان التوترات التجارية والمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وأضاف التقرير: "البحث عن العوائد يعود وبوضوح مرة أخرى".





وأوضح التقرير أن صافي التدفقات الرأسمالية التي تشتمل على المحافظ الاستثمارية والمصارف والاستثمار المباشر ومكونات أخرى من الحساب المالي في ميزان مدفوعات الدول تحول للنطاق الإيجابي في يناير للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.





وأفاد تقرير معهد التمويل الدولي بأن البيانات الأخيرة المتاحة تظهر أن تدفقات المحافظ الاستثمارية للأسواق الناشئة بلغت 25.6 مليار دولار خلال يناير وهو رابع شهر على التوالي يتم تحقيق فيه صافي مشتريات.





وأرجع التقرير التطورات الإيجابية الراهنة إلى التحسن في الثقة التي دعمت أسهم الأسواق الناشئة ومكنتها من الارتفاع 9% في العام الجاري عقب هبوط بنحو 17% في 2018.





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